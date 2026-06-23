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20:02, 23 июня 2026Экономика

Покупатель недостроенного дома Лерчек раскрыл подробности о сделке

Покупатель недостроенного дома Лерчек заявил, что приобрел его для удаленной работы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: @ler_chek_official

Покупатель недостроенного дома блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) заявил, что приобрел жилье для удаленной работы. Подробности многомиллионной сделки мужчина раскрыл в беседе с изданием Super.

Особняк купил адвокат Владимир. Многие считали сделку фиктивной, полагая, что таким образом экс-супруги Чекалины хотят сохранить свое имущество. Однако, по словам юриста, сделка реально состоялась.

Владимир уверяет, что не был знаком с Лерчек и ее бывшим мужем до приобретения дома. Он также показал журналистам документы, которые подтверждают его право собственности на дом. «Это очень хороший и дорогой дом, который никто не покупал, потому что не хотел работать с рисками. Я не увидел для себя рисков при правильном структурировании сделки и гарантированном погашении всех долгов продавца», — пояснил адвокат.

Мужчина подчеркнул, что сделка оказалась выгодной сразу для всех. Чекалины избежали банкротства, он сам получил отличный объект со скидкой, а бюджет России — полное погашение налоговой задолженности. Владимир добавил, что не собирается делать из недвижимости офис, а будет постоянно там жить и работать удаленно.

Ранее стало известно, что Лерчек и ее бывший муж Артем Чекалин продали недостроенный особняк под Москвой почти за миллиард рублей.

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