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20:09, 23 июня 2026Мир

Рубио назвал запрет США для Ирана

Рубио: Ирану будет запрещено взимать плату за проход в Ормузском проливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Ирану будет запрещено взимать плату за проход в Ормузском проливе в каком-либо соглашении с США. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, передает Reuters.

По словам главы Госдепа, Тегеран не сможет взимать плату с судов за пользование Ормузским проливом в рамках какого-либо окончательного соглашения с Вашингтоном. Рубио добавил, что это якобы было бы нарушением международного права.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас это крайне маловероятно. По его словам, переговоры с Исламской Республикой идут хорошо.

21 июня в иранский порт Шахид Раджаи прибыл первый контейнеровоз после снятия блокады со стороны США.

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