В Госдуме высказались о присоединении одной страны к России

Депутат Кузнецов: Присоединение Южной Осетии к России уже идет

Присоединение Южной Осетии к России идет в данный момент. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов, чьи слова приводит «Газета.Ru».

«Процесс вхождения Южной Осетии в состав России уже идет, но в особой форме. (...) А ждет ли нас быстрый сценарий или постепенная интеграция, увидим», — сказал он.

Парламентарий также рассказал, что недавно депутаты обсуждали с коллегами из республики возможности совместных гуманитарных проектов.

23 июня Алан Гаглоев сложил полномочия президента Южной Осетии. Известно, что он стал советником российского лидера Владимира Путина. Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии станет глава правительства Марат Камболов.