Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина. Он захотел воссоединения с Великой Россией

Гаглоев сложил полномочия главы Южной Осетии после назначения на пост советника Путина

Алан Гаглоев сложил полномочия президента Южной Осетии. Также политик принял важное предложение — он становится советником российского лидера Владимира Путина.

Временным исполняющим обязанности президента Южной Осетии станет глава правительства Марат Камболов.

Гаглоев призвал граждан сплотиться и сделать все возможное во благо Южной Осетии. Он также заявил, что служение народу стало величайшей честью в его жизни.⁣

Алан Гаглоев Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Гаглоев объяснил причины своего решения

В понедельник, 22 июня, Гаглоев встретился с Путиным. Тогда же российский коллега предложил ему работу в Администрации президента Российской Федерации в качестве советника.

Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним Алан Гаглоев лидер Южной Осетии

Уже со вторника, 23 июня, Гаглоев начинает исполнять свои новые обязанности и по этой причине слагает с себя полномочия президента Южной Осетии.⁣⁣⁣⁣

Его деятельность поможет в реализации подписанного недавно важного соглашения.⁣ Теперь уже бывший президент страны уточнил, что речь идет о Договоре об углублении союзнического взаимодействия с Россией. Его подписание состоялось 9 мая.

Гаглоев назвал свою заветную мечту

По его словам, Договор об углублении союзнического взаимодействия с Россией поможет осетинскому народу вновь стать единым. Соглашение станет важным шагом к воссоединению Южной и Северной Осетии.⁣⁣

Как отметил Гаглоев, историческим выбором осетинского народа всегда было единство с Россией.⁣⁣ Это и его личная заветная мечта.

Сегодня наша задача — сделать так, чтобы сбылась наша заветная мечта: преодолеть участь разделенного народа и воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией Алан Гаглоев лидер Южной Осетии

Южную Осетию хотели сделать частью Грузии

В конце мая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что объединение начнет требовать ограничения сил России, а также «вывода ее войск из Молдавии и Грузии». Тогда же к Грузии она отнесла территории Южной Осетии и Абхазии.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Вскоре в МИД Южной Осетии отреагировали на заявление Каллас. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что страна не является частью территориальной целостности Грузии. На фоне этого МИД призвал такие страны, как Грузия, Азербайджан и Турция, отказаться от ревизионистских подходов.

Это суверенное государство, независимость которого была признана Российской Федерацией и рядом других государств МИД Южной Осетии

Тогда же вице-спикер парламента Южной Осетии Таймураз Тадтаев заявил, что власти не видят шагов к признанию со стороны Грузии, а также к подписанию мирного соглашения между Цхинвалом и Тбилиси. Речь шла в том числе об извинениях за войну, развязанную в 2008-м грузинским президентом Михаилом Саакашвили.

На данный момент грузинско-югоосетинская граница полностью закрыта. Со стороны Южной Осетии ее охраняют совместные с Россией пограничные силы.