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20:10, 23 июня 2026Спорт

Волейболист Спиридонов прокомментировал сообщения об угрозах убийством жене

Бывший волейболист Спиридонов — об угрозах жене: «Это не соответствует действительности»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший волейболист Алексей Спиридонов прокомментировал сообщения об угрозах убийством жене. Его слова приводит ТАСС.

Спиридонов заявил, что никаких угроз супруге с его стороны не поступало. «Все это не соответствует действительности», — сказал спортсмен.

37-летний Спиридонов испытывал проблемы с алкоголем и год назад закодировался. Однако на днях волейболист снова начал пить, после чего написал супруге сообщение с угрозами. На 24 июня у пары назначено судебное заседание по бракоразводному процессу. Спиридонов пообещал жене приехать на место и зарезать ее.

Экс-волейболист играл за сборную России с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал чемпионом Европы. Игрок завершил карьеру в 2025 году, его последним клубом был «Эр-Райян» из Катара.

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