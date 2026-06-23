Бывший волейболист сборной России пригрозил жене расправой

Mash: Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов пригрозил жене расправой

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов пригрозил жене расправой. Об этом стало известно Mash на спорте.

По информации источника, спортсмен испытывал проблемы с алкоголем и год назад закодировался. Однако на днях волейболист снова начал пить, после чего написал супруге сообщение с угрозами.

На 24 июня у пары назначено судебное заседание по бракоразводному процессу. Спиридонов пообещал жене приехать на место и зарезать ее. Сам спортсмен опроверг обвинения.

Спиридонов играл за сборную России с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал чемпионом Европы. Игрок завершил карьеру в 2025 году, его последним клубом был «Эр-Райян» из Катара.