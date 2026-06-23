Бывший волейболист сборной России пригрозил жене расправой

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов пригрозил жене расправой. Об этом стало известно Mash на спорте.
По информации источника, спортсмен испытывал проблемы с алкоголем и год назад закодировался. Однако на днях волейболист снова начал пить, после чего написал супруге сообщение с угрозами.
На 24 июня у пары назначено судебное заседание по бракоразводному процессу. Спиридонов пообещал жене приехать на место и зарезать ее. Сам спортсмен опроверг обвинения.
Спиридонов играл за сборную России с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал чемпионом Европы. Игрок завершил карьеру в 2025 году, его последним клубом был «Эр-Райян» из Катара.