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14:03, 23 июня 2026Спорт

Бывший волейболист сборной России пригрозил жене расправой

Mash: Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов пригрозил жене расправой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Егор Алеев / РИА Новости

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов пригрозил жене расправой. Об этом стало известно Mash на спорте.

По информации источника, спортсмен испытывал проблемы с алкоголем и год назад закодировался. Однако на днях волейболист снова начал пить, после чего написал супруге сообщение с угрозами.

На 24 июня у пары назначено судебное заседание по бракоразводному процессу. Спиридонов пообещал жене приехать на место и зарезать ее. Сам спортсмен опроверг обвинения.

Спиридонов играл за сборную России с 2011 по 2015 год. В составе команды он стал чемпионом Европы. Игрок завершил карьеру в 2025 году, его последним клубом был «Эр-Райян» из Катара.

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