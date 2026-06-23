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20:13, 23 июня 2026Мир

В небоскребе в Мадриде прогремел взрыв

Полиция Испании: Небоскреб в деловом районе Мадрида эвакуировали после взрыва
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Небоскреб в деловом районе Мадрида эвакуировали после взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя полиции Испании.

«Находящиеся в небоскребе люди были эвакуированы, пока у нас нет данных о пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что инцидент произошел в высотном здании в районе Чамартин, принадлежащем энергетической компании Moeve. Взрыв вызвал пожар на 25-м этаже небоскреба, в настоящее время возгорание локализовано.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирске. В результате случившегося пострадали два человека, им была оказана медицинская помощь.

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