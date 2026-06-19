Взрыв произошел в российском жилом доме

Травников: Взрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирске, пострадали два человека

Взрыв газа произошел в жилом доме на Народной улице в Новосибирске. В результате случившегося пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшим россиянам начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Специалисты начали принимать меры по ликвидации возгорания.

Травников подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

До этого стало известно, что в подмосковной Лобне два человека стали жертвами взрыва газа в пятиэтажном доме. Двое детей в возрасте 2 и 11 лет были доставлены в больницу.

Еще раньше четыре человека пострадали при взрыве газа в чеченском городе Шали. В результате происшествия возник пожар на площади 100 квадратных метров.