Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:24, 19 июня 2026Россия

Взрыв произошел в российском жилом доме

Травников: Взрыв газа произошел в жилом доме в Новосибирске, пострадали два человека
Майя Назарова

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Global Look Press

Взрыв газа произошел в жилом доме на Народной улице в Новосибирске. В результате случившегося пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в Telegram-канале.

Он отметил, что пострадавшим россиянам начали оказывать всю необходимую медицинскую помощь. Специалисты начали принимать меры по ликвидации возгорания.

Травников подчеркнул, что держит ситуацию на контроле.

До этого стало известно, что в подмосковной Лобне два человека стали жертвами взрыва газа в пятиэтажном доме. Двое детей в возрасте 2 и 11 лет были доставлены в больницу.

Еще раньше четыре человека пострадали при взрыве газа в чеченском городе Шали. В результате происшествия возник пожар на площади 100 квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Во Франции напали на завод по производству дронов для ВСУ. Задержан выходец из Белоруссии. Что известно на данный момент?

    В элитном российском детсаду проигнорировали отек Квинке у воспитанника

    Российского врача задержали за совращение юной пациентки

    В неожиданных ежедневных привычках увидели причину набора веса у россиян

    Российский военный рассказал о тактике борьбы с украинской «Бабой-Ягой»

    Ожидания Зеленского от Трампа упали до нуля

    Потери Германии от энергетического кризиса оценили

    В российском регионе образовалась 15-километровая пробка из судов

    Назван идеальный завтрак для ощущения сытости до обеда

    Иран предупредил США об ответе на нарушение мирного соглашения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok