Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:50, 8 мая 2026Россия

В чеченском городе прогремел взрыв

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Чечне четыре человека пострадали в результате взрыва газа в городе Шали. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По информации издания, взрыв произошел на улице Ибрагимова. В результате происшествия начался пожар на площади 100 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали.

Состояние пострадавших не приводится, но известно, что их госпитализировали в ожоговое отделение.

Ранее в Ингушетии мать с двумя детьми стали жертвами взрыва газа в сельском поселении Троицкое. Как сообщалось, их в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти не смогли.

До этого в результате взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме пострадал житель Туапсе. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире на втором этаже сдетонировал газовый баллон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Россиянка попросилась в домовой чат и лишилась 11 миллионов рублей

    Официальный курс доллара упал почти до 74 рублей

    Кирпичи с наркотиками появились на улицах российского региона

    Поток жалоб на раздолжнителей хлынул в Банк России

    Обычная специя оказалась защитником сердца при тепловом ударе

    На маркетплейс Shein подали в суд из-за продажи токсичной одежды

    Раскрыт потрошитель московских обменников из 90-х

    Россиян с собаками предупредили о неожиданной опасности фонарей

    В Москве завершили отопительный сезон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok