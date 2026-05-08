В чеченском городе прогремел взрыв

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне

В Чечне четыре человека пострадали в результате взрыва газа в городе Шали. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По информации издания, взрыв произошел на улице Ибрагимова. В результате происшествия начался пожар на площади 100 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали.

Состояние пострадавших не приводится, но известно, что их госпитализировали в ожоговое отделение.

Ранее в Ингушетии мать с двумя детьми стали жертвами взрыва газа в сельском поселении Троицкое. Как сообщалось, их в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако спасти не смогли.

До этого в результате взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме пострадал житель Туапсе. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире на втором этаже сдетонировал газовый баллон.