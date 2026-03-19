В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

В Туапсе мужчина пострадал при взрыве газа в многоквартирном жилом доме

В Туапсе в результате взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме пострадал мужчина. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

Как уточнили в ведомстве, экстренные службы курортного города получили сообщения о взрыве утром 19 марта. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире на втором этаже сдетонировал газовый баллон. В результате оказалась повреждена перегородка между комнатами и остекление.

Состояние пострадавшего не приводится.

Ранее два человека пострадали при взрыве баллона с газом на стройплощадке в столичном районе Марьина Роща. Обоих мужчин госпитализировали с ранениями.

До этого бытовой газ взорвался в частном доме в Краснодарском крае. В результате здание получило значительные повреждения.