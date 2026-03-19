Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:37, 19 марта 2026Россия

В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

В Туапсе мужчина пострадал при взрыве газа в многоквартирном жилом доме
Константин Лысяков

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

В Туапсе в результате взрыва газа в двухэтажном многоквартирном доме пострадал мужчина. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Краснодарскому краю.

Как уточнили в ведомстве, экстренные службы курортного города получили сообщения о взрыве утром 19 марта. Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире на втором этаже сдетонировал газовый баллон. В результате оказалась повреждена перегородка между комнатами и остекление.

Состояние пострадавшего не приводится.

Ранее два человека пострадали при взрыве баллона с газом на стройплощадке в столичном районе Марьина Роща. Обоих мужчин госпитализировали с ранениями.

До этого бытовой газ взорвался в частном доме в Краснодарском крае. В результате здание получило значительные повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok