09:28, 21 мая 2026Россия

Два человека стали жертвами взрыва в пятиэтажке в подмосковном городе

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал прокуратуры Московской области

В подмосковной Лобне в многоквартирной пятиэтажке на улице Калинина произошел взрыв газа. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram.

По информации ведомства, эпицентром оказалась одна из квартир. В результате обрушилась стена и начался пожар. Жертвами происшествия стали два человека: мужчина и 32-летняя женщина. Также госпитализированы двое детей в возрасте 2 и 11 лет.

В свою очередь, региональный Следственный комитет сообщил о трех пострадавших.

Происшествие прокомментировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, детей доставили в Лобненскую больницу. Врачи диагностировали у них отравление продуктами горения. В ближайшее время несовершеннолетних планируют перевести в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске.

Ранее четыре человека пострадали при взрыве газа в чеченском городе Шали. В результате происшествия начался пожар на площади 100 квадратных метров.

