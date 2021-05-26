РЖД запустят беспилотные поезда

Российские железные дороги (РЖД) назвали сроки запуска беспилотных электропоездов «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК). Составы планируют запустить в 2024 году, сообщает РБК со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

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Производство первого беспилотного электропоезда «Ласточка» планируют завершить к концу 2021 года, а в 2022-м — сертифицировать его. Составы будут перевозить пассажиров с интервалом в три минуты. В компании предположили, что подобные поезда будут контролировать «машинисты-операторы».

РЖД начали работать над беспилотными поездами на своей сети в 2015 году. Через два года они запустили на станции Лужская Октябрьской железной дороги локомотивов без управления машинистами. Беспилотные «Ласточки» должны были появиться в 2021 году. Однако позже сроки изменились.

В апреле 2021 года президент Татарстана Рустам Минниханов и совладелец компании «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев решили создать в Казани первый в России беспилотный метрополитен. Полностью внедрить систему запланировали к 2025 году.