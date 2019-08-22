Определены сроки запуска беспилотных поездов на железных дорогах России

Беспилотные поезда на российских железных дорогах могут появиться в ближайшие два-три года. Об этом сообщила президент компании Cognitive Technologies, разрабатывающей системы беспилотного вождения, Ольга Ускова, передает РИА Новости.

По ее словам, первый отечественный прототип состава с возможностью автономного управления уже готов и был представлен в июле в рамках Ассамблеи начальников железных дорог.

Так, встроенная в него система позволяет на скорости в пределах 60 километров в час и на конкретных расстояниях определять положение стрелок, сигнал светофора, людей и иные препятствия на пути, а также составы, с которыми будет производиться сцепка.

«Основным конкурентным преимуществом нашего решения является возможность безопасной работы в любых погодных условиях: дождь, метель и туман — и при любой освещенности», — пояснила собеседница агентства, подчеркнув, что благодаря системе число происшествий и пострадавших на путях может снизиться на 30-40 процентов.

Отмечается, что система также направлена на повышение безопасности на железнодорожных путях и пропускной способности сортировочных станций.

Развитие железнодорожной сети в России предусмотрено нацпроектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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