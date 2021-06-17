Стало известно о массовом желании россиян поехать в отпуск «во что бы то ни стало»

Россияне массово начали брать кредиты, чтобы отправиться в летний отпуск. О желании туристов «отдохнуть во что бы то ни стало» сообщают «Известия» со ссылкой на данные турагентов.

Отмечается, что в некоторых банках спрос на кредиты вырос до 160 процентов. Средняя сумма одолженных в начале этого летнего сезона средств — 700-800 тысяч рублей, из них около четверти заемщики планируют потратить на отпуск.

Это подтверждается данными о выданных с начала июня потребительских кредитах в банках и займах в микрофинансовых организациях (МФО). По словам турагентов, новая потребность появилась у людей из-за увеличения цен на отдых и падения доходов граждан во время пандемии коронавируса. Уточняется, что средняя стоимость отпускного тура на двоих выросла до 110 тысяч рублей.

«Уставшие от пандемии россияне во что бы то ни стало хотят отдохнуть — кредиторы прогнозируют сохранение высокого спроса на займы вплоть до ноября», — говорится в статье.

Согласно опросу, среди заемщиков МФО 40 процентов опрошенных будут отдыхать в России и только пять процентов собираются в отпуск за границу. У 45 процентов респондентов не хватает денег даже на поездку к родственникам и друзьям в другой город. Также известно, что 70 процентов россиян готовы потратить на отпуск не более 60 тысяч рублей, а средняя сумма заявки на кредит составляет от 14 до 20 тысяч рублей в зависимости от региона.

Уточняется, что люди берут эти деньги, чтобы заранее оплатить отпускные расходы, к примеру, внести средства за бронь отеля.

«Многие в прошлом году отказались от отпуска, в этом они готовы часть суммы даже брать взаймы, лишь бы отдохнуть», — считает гендиректор маркетплейса «Юником-24» Юрий Кудряков.

Ранее россиянам назвали самые дешевые направления июня до 30 тысяч рублей. Так, самыми бюджетными путевками на море оказались десятидневные туры в Крым, Сочи и Анапу.