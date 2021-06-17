В еще одном российском регионе почти закончились места для туристов

В еще одном российском регионе больше нет мест для туристов — на курортах Калининградской области в июле почти закончились номера в отелях на июль. Об этом сообщает портал Tourdom.

По данным сервиса Booking.com, в Светлогорске на период с 1 по 10 июля недоступны 95 процентов вариантов размещения, а свободных комнат в гостиницах нет вообще. Уточняется, что забронировать можно апартаменты по средней цене от 45 тысяч рублей за неделю.

При этом в Зеленоградске недоступны 93 процента объектов — из 50 возможных вариантов размещения места остались только в одной гостинице. Тем не менее, отмечается, что туроператоры еще предлагают путевки в регион — например, туры в Светлогорск продаются за 36,6 тысячи рублей на двоих на неделю, а поездка в Зеленоградск на семь дней обойдется 49,6 тысячи рублей.

По словам представителя туроператора АЛЕАН, Калининградская область в этом году вошла в пятерку самых популярных направлений для отдыха внутри страны, а наибольшим спросом у туристов пользуются отели на побережье.

Также отмечается, что с 16 июня в Калининградской области введены ограничения — запрещаются массовые мероприятия, предприятия общественного питания не могут работать в ночное время, а гостиницам не разрешается принимать организованные группы детей из других регионов.

Ранее в июне сообщалось, что аэропорты Сочи и Крыма перестали выдерживать наплыв российских туристов. О нехватке мест на российском юге сообщили сразу в нескольких авиакомпаниях и аэропортах — при запросе слотов на внутренние рейсы аэропорт Сочи либо долго не отвечает, либо предлагает альтернативные варианты.