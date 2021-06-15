Жители Сочи рассказали о своем отношении к приезжим туристам и о том, чем отдыхающие раздражают больше всего. Своим мнением они поделились с порталом «Т—Ж».

Местный житель Виталий, проживший на юге больше 30 лет, признался, что больше всего недоволен пробками во время курортного сезона. «Дороги, не рассчитанные на такой поток машин, не справляются, а общественный транспорт оставляет желать лучшего», — пояснил он.

По рассказам других жителей Сочи, зачастую у приезжих отсутствует культурное поведение — туристы портят ремонты в съемных квартирах, не соблюдают дресс-код в общественных заведениях, обдирают фруктовые деревья, мусорят и справляют нужду в море. Как отметил один из работников городской гостиницы, «на отдыхе люди расслабляются, никто не хочет ничего соблюдать».

Тем не менее встречаются и противоположные точки зрения. Коренная сочинка Евгения считает, что отдыхающих «осуждают те, кто на них зарабатывает». Сама же девушка не обращает на негатив внимания, а типичные проблемы пробок и переполненности пляжей объясняет изъянами транспортной сети и неразвитостью городской инфраструктуры. Другой житель Сочи также полагает, что нелюбовь местных жителей к туристам является «пережитком» — в основном к приезжим относятся лояльно.

Еще одно мнение — взаимное раздражение местных жителей и туристов называют «взаимным процессом», поясняя, что «уровень сервиса, чистоты и культуры в городе должен расти и соответствовать уровню цен», а путешественники, в свою очередь, должны вести себя прилично.

Ранее в июне сообщалось о том, что аэропорты Сочи и Крыма перестали выдерживать наплыв российских туристов. О нехватке мест на российском юге сообщили сразу в нескольких авиакомпаниях и аэропортах — при запросе слотов на внутренние рейсы аэропорт Сочи либо долго не отвечает, либо предлагает альтернативные варианты.