Отдыхавшая в Сочи россиянка посчитала свои траты в сутки

Россиянка отдохнула с семьей в Сочи и рассказала, сколько денег они тратили в сутки. Своими подсчетами девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, один день на черноморском курорте обошелся им в 18 123 рублей. Туристы питались в основном в столовых — за три похода в общепит вместе с небольшими перекусами на пляже они отдали примерно пять тысяч рублей.

Кроме того, отдыхающие не прошли мимо спа-процедур и сходили на сеанс массажа по 800 и 1500 рублей за полчаса и час соответственно. Отдельной статьей расходов стали развлечения: игровая детская комната за 500 рублей и получасовое катание на скутерах за те же деньги.

В сумму также вошла стоимость суточного размещения в отеле — 8,5 тысячи рублей.

«Все относительно. Мы не слишком шикуем, но и в то же время даем себе расслабиться. На отпуске мы туристы "среднячок"», — заключила блогерша.

Ранее в июне россиянка купила тур в Сочи за 18 тысяч рублей и рассказала о своих тратах. Так, девушку поселили в гостиницу, которая напоминала общежитие — на три изолированные комнаты приходился один санузел. Кроме того, питание в отеле оплачивалось отдельно и стоило 860 рублей в день.