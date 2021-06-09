Россиянка побывала в Черногории и поделилась секретами бюджетного отдыха

Российская туристка побывала в Черногории и рассказала о тратах на отпуск. Секретами бюджетного отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Россиянка рассказала, что ввиду закрытого авиасообщения с Черногорией, ей пришлось добираться до курорта с пересадками. Тем не менее ей удалось взять дешевые билеты до Сербии. Оттуда до Херцег-Нови она доехала на поезде. По словам путешественницы, перелет до Белграда обошелся ей в 12 тысяч рублей, переезд Белград — Бар в пять тысяч рублей.

«Кстати, из Белграда ходят ежедневные автобусы, например, до Херцег-Нови можно добраться за 25 евро (около 2,2 тысячи рублей)», — добавила туристка.

Девушка уверила, что в Черногории отдыхающие без особых трудностей найдут хорошие отели по привлекательной цене — сама же автор решила остановиться в Ульцине, где снимала квартиру за 30 евро в сутки (примерно 2,6 тысячи рублей).

Местные рестораны путешественница назвала «довольно бюджетными». По ее словам, средний чек на двоих составляет 40 евро (3,5 тысячи рублей). Однако она решила покупать и готовить еду самостоятельно.

«Продукты тут очень хорошего качества и очень вкусные фрукты. На 40 евро (3,5 тысячи рублей) можно отлично питаться двоим два дня», — призналась россиянка.

Ранее в июне министр экономического развития Черногории Яков Милатович заявил о том, что российские туристы смогут посетить Черногорию без ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию. Также он выразил надежду на восстановление авиасообщения с Россией в самое ближайшее время.