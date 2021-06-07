Россиян предупредили о риске заграничных поездок

Ростуризм и Росавиация предупредили о риске туристических поездок за границу. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется в их совместном заявлении, речь идет о грузопассажирских перевозках между странами, с которыми регулярное авиасообщение официально не восстановлено. В частности, речь идет о Тунисе и Кипре.

«Мы понимаем желание туристов отдохнуть, а бизнеса — работать. При этом мы просим и туристов, и бизнес учитывать все сопутствующие риски», — говорится в документе.

Так, путешественники могут не получить услугу, за которую они заплатили, а бизнес — получить убытки и потерять доверие клиентов.

Ранее в июне власти пригрозили российским авиаперевозчикам аннулировать допуск на выполнение грузопассажирских рейсов между странами с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В случае отмены ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг ляжет на операторов.