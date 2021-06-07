Онищенко предложил «показательно наказывать» отдыхающих за границей россиян

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал «показательно наказывать» россиян, отдыхающих в Тунисе и на Кипре. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам политика, поездки за границу в разгар пандемии — это недопустимая ситуация. Он предложил ввести административную ответственность за путешествия в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, назвав их «грязными лежбищами».

Также Онищенко раскритиковал альтернативные способы добраться до пляжных курортов в обход ограничений. «До недавнего времени они летели до Минска, оттуда до Киева, а оттуда уже — в Турцию. Таких горе-путешественников было много, пока этот "юноша бледный со взором горящим" окончательно не перессорил Украину с Белоруссией», — возмутился депутат.

Ранее в июне Ростуризм пригрозил авиакомпаниям аннулировать допуск на выполнение грузопассажирских рейсов между странами, с которыми официально не возобновлено авиасообщение. Так, в случае отмены перелета, ответственность перед клиентами за ненадлежащее оказание услуг ляжет на операторов.