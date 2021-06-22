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Количество пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось

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Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Количество пострадавших в результате наводнения в Ялте увеличилось и достигло 54 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы администрации города Янины Павленко, в настоящее время остается шесть госпитализированных, остальным оказана амбулаторная помощь. Она отметила, что серьезных повреждений у людей не зафиксировано. Помимо этого, одна женщина числится без вести пропавшей. Ведутся ее поиски.

18 июня стало известно, что в Ялте за шесть часов пролилась месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город.

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