Смытый водой в затопленной Ялте россиянин рассказал о происшествии

Пропавший без вести и обнаруженный живым в Ялте Даниил Раймбакиев рассказал, как его смыло водой в затопленном городе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам россиянина, перед происшествием он спасал девушку, которая плыла по улице. Раймбакиев рассказал, что стоял с другом на крыльце, она подошла туда и начала выливать воду из сумки. Девушка опаздывала на экзамен, и молодой человек перенес ее, перед этим оставив друзьям документы.

Обратно на крыльцо он возвращался один и из-за легкого веса его снесло потоком воды. «Я 500 метров проехал, в меня летели чурки, палки, все, что угодно. Я пытался за что-то схватиться, но не мог. Об решетки пальцы чуть не сломал. В итоге я через боль, так как вода холодная была, увидел перед собой дерево, влетел в него, как книжка сложился и потом минут 20 на нем висел орал от боли», — рассказал Раймбакиев.

Он добавил, что спуститься с дерева ему удалось самостоятельно, но добираться домой было сложно, так как одежда порвалась, а обувь смыло потоком. Раймбакиев отметил, что на пути ему встретилась бабушка, дала ему кофту, зонт и 500 рублей, но ему не удалось поймать машину. Путь до дома составил пять километров.

Молодой человек не успел предупредить друзей, так как у него не было сил. Он также не мог уснуть, потому что все тело болело, и начался сильный жар. На следующее утро он начал приходить в себя. К нему приехал полицейский и сообщил, что на него написали заявление о пропаже без вести. После этого молодой человек позвонил друзьям.

Ранее сообщалось, что в Ялте нашли пропавшего без вести мужчину. По данным мэрии, на данный момент продолжаются поиски пропавшей женщины.

В Ялте после ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города — за шесть часов выпала месячная норма осадков. Пострадали более 40 человек. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации и ограничили въезд в город.