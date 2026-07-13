Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:46, 13 июля 2026Экономика

Оценена вероятность падения цен на жилье в России

Риелтор Барсуков: Россиянам не стоит ждать падения цен на жилье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Падения цен на жилье в России на фоне снижения зарплаты строителям не ожидается. Об этом заявил риелтор Константин Барсуков в беседе с ОСН.

Эксперт отметил, что не может прокомментировать информацию о том, что строительные компании стали предлагать более низкую зарплату новым сотрудникам. При этом он призвал не ожидать удешевления недвижимости в ближайшее время. «Снижения цен на жилье не ожидается», — заключил Барсуков.

Ранее стало известно, что за последний год многие россияне пересмотрели свои планы на приобретение жилья. Так, 22 процента респондентов решили отложить покупку, а 26 процентов снизили бюджет и стали искать более доступные варианты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Каллас сделала неожиданное признание о российской рыбе
    Россиянка превратила дом в приют для 80 кошек и напала с бритвой на волонтеров
    Раскрыто число ежемесячно мобилизуемых украинцев
    В Голливуде снимут новую версию «Кошмара на улице Вязов»
    Сидни Суини призвали прийти к Богу из-за чрезмерно откровенной съемки
    В Минпросвещения опровергли рекомендации по цвету одежды для детей
    Табличка саммита «коалиции желающих» упала в момент прибытия Зеленского
    При очередном ударе ВСУ по Старобельску погиб человек
    Дети нашли чемодан с разлагающимся телом во время «охоты на плюшевых мишек»
    Названы самые вредные виды алкоголя
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok