Оценена вероятность падения цен на жилье в России

Риелтор Барсуков: Россиянам не стоит ждать падения цен на жилье

Падения цен на жилье в России на фоне снижения зарплаты строителям не ожидается. Об этом заявил риелтор Константин Барсуков в беседе с ОСН.

Эксперт отметил, что не может прокомментировать информацию о том, что строительные компании стали предлагать более низкую зарплату новым сотрудникам. При этом он призвал не ожидать удешевления недвижимости в ближайшее время. «Снижения цен на жилье не ожидается», — заключил Барсуков.

Ранее стало известно, что за последний год многие россияне пересмотрели свои планы на приобретение жилья. Так, 22 процента респондентов решили отложить покупку, а 26 процентов снизили бюджет и стали искать более доступные варианты.