Жуткая деталь на фото телезвезды напугала пользователей сети

Пользовательница сети под ником Upstairs-Victory2434 обнаружила неожиданную деталь на фотографии звезды американского реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Атланты» (The Real Housewives of Atlanta) Синтии Бэйли. Своей находкой, которую она сочла жуткой, женщина поделилась на портале Reddit.

Автор поста рассказала, что ее напугал снимок Бэйли, опубликованный в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в марте. На нем телезвезда обнимает актера Леона Робинсона в кафе. Пользовательница заметила на заднем плане сценариста Ника Райнера, который в декабре 2025 года жестоко расправился со своим отцом, культовым режиссером Робом Райнером, и матерью.

«Я обожаю Синтию и листала ее страницу, когда нашла эту фотографию, — у меня отвисла челюсть. Неужели это Ник Райнер на заднем плане? Это просто кошмар», — написала Upstairs-Victory2434. Она предположила, что кадр мог быть сделан в 2024 году или за несколько месяцев до преступления.

Многие пользователи заявили, что мужчина на снимке действительно похож на сценариста. «У него всегда холодный и пустой взгляд», — высказался один из них. «Жутко, правда? Меня пугает, насколько пустой и безжизненный у него взгляд. То же самое мы видим у тех, кто устраивает стрельбу в школе», — ответил ему другой комментатор. «Это просто невероятная находка», — удивился третий.

В декабре 2025 года голливудский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены без признаков жизни в собственном доме в Лос-Анджелесе. На телах супругов обнаружили множественные ножевые ранения. Главным подозреваемым в нападении стал их сын Ник, ему предъявили обвинения в убийстве. Известно, что он долгое время боролся с наркозависимостью.