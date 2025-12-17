Реклама

01:49, 17 декабря 2025Культура

Сыну культового режиссера предъявили обвинение в убийстве родителей

Сыну режиссера Роба Райнера Нику предъявили обвинение в убийстве родителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ник Райнер

Ник Райнер. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Прокуратура округа Лос-Анджелес официально предъявила обвинения в убийстве сыну известного голливудского режиссера Роба Райнера Нику. Об этом сообщает Reuters.

По словам окружного прокурора Натан Хохмана, 32-летнему обвиняемому инкриминируется убийство первой степени. Как считает следствие, Ник расправился с родителями в их доме. В качестве орудия преступления использовался нож.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что культовый режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель лишились жизни из-за ненависти, которую испытывали по отношению к нему.

На счету Роба Райнера несколько картин, ставших классикой современного кино. Среди них — «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». В 2025 году Роб снял картину «Быть Чарли», которая основана на биографии его сына Ника. Он также исполнил роль отца персонажа Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит».

