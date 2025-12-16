Трамп назвал причину гибели культового режиссера Роба Райнера

Дональд Трамп заявил, что режиссера Роба Райнера убила ненависть к нему

Президент США Дональд Трамп заявил, что культовый режиссер Роб Райнер и его супруга Мишель лишились жизни из-за ненависти, которую испытывали по отношению к нему. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер указал на «яростную одержимость» Райнера и подчеркнул, что кинематографист вызывал злость у окружающих неизлечимой формой «синдрома помешательства на Трампе». По мнению президента США, «паранойя» Райнера «сводила людей с ума».

«Его очевидная паранойя достигла новых высот по мере того, как наша администрация превосходила все цели и ожидания величия», — заявил Трамп.

Культовый режиссер Райнер и его жена скончались от ножевых ранений в собственном доме в Лос-Анджелесе, об этом сообщалось 15 декабря. Главным подозреваемым в нападении на пару стал их 32-летний сын Ник, мужчина был задержан. Известно, что на протяжении долгих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью.

На счету Райнера несколько картин, ставших классикой современного кино. Среди них — «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». В 2025 году Роб снял картину «Быть Чарли», которая основана на биографии его сына Ника. Он также исполнил роль отца персонажа Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит».