Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

People: В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревают их сына Ника

Голливудский режиссер, автор культовых фильмов «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик» Роб Райнер вместе с супругой Мишель был найден мертвым в собственном доме. Полиция квалифицировала трагедию как убийство, а подозреваемым стал сын пары. Подробности произошедшего в особняке Райнеров в Лос-Анджелесе — в материале «Ленты.ру».

Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружила их дочь

Изначально ряд американских СМИ сообщил, что полицейские нашли два тела в особняке Райнера. Сразу опознать погибших оказалось невозможно из-за того, что дом попытались поджечь.

Фото: Ethan Swope / AP

Позже в правоохранительных органах подтвердили, что погибших удалось идентифицировать — это Роб Райнер и его жена Мишель. У обоих обнаружили рваные ножевые раны. Известно, что экстренные службы вызвала дочь супругов Роми, которая живет по соседству. Ситуация была охарактеризована как «семейный инцидент».

В убийстве постановщика заподозрили его сына

Подозреваемым в убийстве голливудского режиссера и его жены стал их 32-летний сын Ник. О том, что именно его считают виновным в случившемся, со ссылкой на источники в окружении пары сообщило издание People. Впрочем, полиция Лос-Анджелеса пока не подтвердила эту информацию.

На данный момент никто не был задержан, и мы не допрашивали никого в статусе подозреваемого. Расследование находится на ранней стадии Алан Хэмилтон заместитель шефа полиции Лос-Анджелеса

Известно, что Ник Райнер с подросткового возраста начал употреблять наркотические вещества, а с 15 лет регулярно проходил лечение в реабилитационных центрах. О своей зависимости сын режиссера откровенно рассказал в 2016 году.

Фото: Chris Pizzello / AP

Роб Райнер и фотограф Мишель Зингер поженились в 1989 году. Всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми.

Соболезнования семье Райнера выразили Камала Харрис и Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что потрясены известием о кончине Райнера. «Вместе с женой они прожили жизнь, наполненную смыслом. Их будут помнить за ценности, которые они отстаивали, и за бесчисленное количество людей, которых они вдохновили», — написал Обама в соцсети X.

Посты Райнеру и его супруге также посвятили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и бывший вице-президент США Камала Харрис, которая назвала Роба и Мишель своими дорогими друзьями.

Творчество Роба Райнера оказало влияние на несколько поколений американцев. Персонажи, диалоги и визуальные образы, которые он воплотил в жизнь в кино и на телевидении, прочно вошли в нашу культуру Камала Харрис бывший вице-президент США

Соболезнования также выразил актер Элайджа Вуд, заявивший, что «потрясен новостью о гибели Райнера и его замечательной жены». Сын культового музыканта Джона Леннона и Йоко Оно, Шон Оно Леннон, назвал Райнера одним из величайших режиссеров всех времен. Президент Гильдии киноактеров США Шон Остин в официальном заявлении отметил: «Роб Райнер — одна из самых значимых фигур в истории кино и телевидения. Его влияние на американскую культуру просто невозможно переоценить».

Райнер снял культовые фильмы «Мизери» и «Когда Гарри встретил Салли»

Роберт Райнер родился в семье голливудской актрисы Эстелл Лебост и известного комика Карла Райнера. Когда юному Робу было 13 лет, семья перебралась в Лос-Анджелес, где он обучался в одной школе с такими легендами индустрии, как Ричард Дрейфус и Бонни Франклин. В качестве актера Райнер прославился благодаря роли в культовом ситкоме «Все в семье» — главном шоу американского телевидения в 70-х. Из более поздних его актерских работ самой известной стала роль отца персонажа Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит».

Райнер был номинирован на «Оскар» за фильм «Несколько хороших парней»

Однако настоящую славу Райнер получил как режиссер. На его счету несколько картин, ставших классикой современного кино. Среди них — «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». В 2025 году Роб снял картину «Быть Чарли», которая основана на биографии его сына Ника. Более того, молодой человек выступил автором сценария ленты.