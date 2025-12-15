Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:07, 15 декабря 2025Культура

Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

People: В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревают их сына Ника
Ольга Коровина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский режиссер, автор культовых фильмов «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик» Роб Райнер вместе с супругой Мишель был найден мертвым в собственном доме. Полиция квалифицировала трагедию как убийство, а подозреваемым стал сын пары. Подробности произошедшего в особняке Райнеров в Лос-Анджелесе — в материале «Ленты.ру».

Тела режиссера Роба Райнера и его жены обнаружила их дочь

Изначально ряд американских СМИ сообщил, что полицейские нашли два тела в особняке Райнера. Сразу опознать погибших оказалось невозможно из-за того, что дом попытались поджечь.

Фото: Ethan Swope / AP

Позже в правоохранительных органах подтвердили, что погибших удалось идентифицировать — это Роб Райнер и его жена Мишель. У обоих обнаружили рваные ножевые раны. Известно, что экстренные службы вызвала дочь супругов Роми, которая живет по соседству. Ситуация была охарактеризована как «семейный инцидент».

В убийстве постановщика заподозрили его сына

Подозреваемым в убийстве голливудского режиссера и его жены стал их 32-летний сын Ник. О том, что именно его считают виновным в случившемся, со ссылкой на источники в окружении пары сообщило издание People. Впрочем, полиция Лос-Анджелеса пока не подтвердила эту информацию.

На данный момент никто не был задержан, и мы не допрашивали никого в статусе подозреваемого. Расследование находится на ранней стадии

Алан Хэмилтонзаместитель шефа полиции Лос-Анджелеса

Известно, что Ник Райнер с подросткового возраста начал употреблять наркотические вещества, а с 15 лет регулярно проходил лечение в реабилитационных центрах. О своей зависимости сын режиссера откровенно рассказал в 2016 году.

Фото: Chris Pizzello / AP

Роб Райнер и фотограф Мишель Зингер поженились в 1989 году. Всего у пары трое детей: Джейк, Ник и Роми.

Соболезнования семье Райнера выразили Камала Харрис и Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель заявили, что потрясены известием о кончине Райнера. «Вместе с женой они прожили жизнь, наполненную смыслом. Их будут помнить за ценности, которые они отстаивали, и за бесчисленное количество людей, которых они вдохновили», — написал Обама в соцсети X.

Посты Райнеру и его супруге также посвятили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и бывший вице-президент США Камала Харрис, которая назвала Роба и Мишель своими дорогими друзьями.

Творчество Роба Райнера оказало влияние на несколько поколений американцев. Персонажи, диалоги и визуальные образы, которые он воплотил в жизнь в кино и на телевидении, прочно вошли в нашу культуру

Камала Харрисбывший вице-президент США

Соболезнования также выразил актер Элайджа Вуд, заявивший, что «потрясен новостью о гибели Райнера и его замечательной жены». Сын культового музыканта Джона Леннона и Йоко Оно, Шон Оно Леннон, назвал Райнера одним из величайших режиссеров всех времен. Президент Гильдии киноактеров США Шон Остин в официальном заявлении отметил: «Роб Райнер — одна из самых значимых фигур в истории кино и телевидения. Его влияние на американскую культуру просто невозможно переоценить».

Райнер снял культовые фильмы «Мизери» и «Когда Гарри встретил Салли»

Роберт Райнер родился в семье голливудской актрисы Эстелл Лебост и известного комика Карла Райнера. Когда юному Робу было 13 лет, семья перебралась в Лос-Анджелес, где он обучался в одной школе с такими легендами индустрии, как Ричард Дрейфус и Бонни Франклин. В качестве актера Райнер прославился благодаря роли в культовом ситкоме «Все в семье» — главном шоу американского телевидения в 70-х. Из более поздних его актерских работ самой известной стала роль отца персонажа Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит».

Райнер был номинирован на «Оскар» за фильм «Несколько хороших парней»

Однако настоящую славу Райнер получил как режиссер. На его счету несколько картин, ставших классикой современного кино. Среди них — «Останься со мной», «Несколько хороших парней», «Когда Гарри встретил Салли», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». В 2025 году Роб снял картину «Быть Чарли», которая основана на биографии его сына Ника. Более того, молодой человек выступил автором сценария ленты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Культового режиссера Роба Райнера и его жену зарезали в Голливуде. Главный подозреваемый — их родной сын

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    Восстановлена картина нападения ученика с ножом в российской школе

    Россиянин ушел из дома в 20-градусный мороз после проигрыша денег и исчез

    Сын Собчак высмеял ее публикации в соцсетях и объяснил успех матери магией

    В России запретили панк-группу Pussy Riot

    Президент Финляндии встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

    Винокур назвал Оганезова человеком-легендой

    Европейские лидеры захотели присоединиться к Уиткоффу и Зеленскому

    Появились данные о напавшем с ножом в российской школе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok