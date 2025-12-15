Реклама

06:41, 15 декабря 2025Культура

В доме американского режиссера нашли два тела

В доме американского режиссера и актера Роба Райнера нашли два тела
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роб Райнер

Роб Райнер. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

В доме американского режиссера и актера Роба Райнера в воскресенье, 14 декабря, нашли двух мертвых. Об этом сообщает Deadline.

Личности официально не раскрывают, но по возрасту погибшим — совпадают с самим Райнером и его супругой — 78 и 68 лет.

Около 15:30 в Калифорнии на место прибыли парамедики, затем сотрудники правоохранительных органов. Дом оцепили. Причины смерти не раскрываются, участие режиссера в произошедшем не подтверждается.

Как актер Райнер известен по сериалу «Все в семье», как режиссер — по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Также является одним из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.

В феврале оскароносного американского актера Джина Хэкмена нашли мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Вместе с 95-летним артистом мертвыми были обнаружены его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, и их собака.

