В доме американского режиссера нашли два тела

В доме американского режиссера и актера Роба Райнера нашли два тела

В доме американского режиссера и актера Роба Райнера в воскресенье, 14 декабря, нашли двух мертвых. Об этом сообщает Deadline.

Личности официально не раскрывают, но по возрасту погибшим — совпадают с самим Райнером и его супругой — 78 и 68 лет.

Около 15:30 в Калифорнии на место прибыли парамедики, затем сотрудники правоохранительных органов. Дом оцепили. Причины смерти не раскрываются, участие режиссера в произошедшем не подтверждается.

Как актер Райнер известен по сериалу «Все в семье», как режиссер — по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Также является одним из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.

В феврале оскароносного американского актера Джина Хэкмена нашли мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Вместе с 95-летним артистом мертвыми были обнаружены его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, и их собака.