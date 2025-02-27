Звезда «Супермена» найден мертвым вместе с супругой и их собакой

Оскароносный актер Джин Хэкмен найден мертвым вместе с супругой и их собакой

Оскароносный американский актер Джин Хэкмен найден мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Об этом сообщает издание Variety.

Вместе с 95-летним артистом мертвыми обнаружены его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, и их собака. По данным источника, полицейские считают смерть актера ненасильственной. Причина смерти пока не названа.

Джин Хэкмен — двукратный лауреат премии «Оскар», известный по ролям в фильмах «Разговор», «Супермен», «Непрощенный», «Французский связной», «Враг государства» и других картинах.

Ранее сообщалось, что актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», скончалась в возрасте 39 лет.