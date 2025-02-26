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20:57, 26 февраля 2025Культура

Звезда «Сплетницы» умерла в возрасте 39 лет

Актриса сериала «Сплетница» Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет
Андрей Шеньшаков

Актриса Мишель Трахтенберг, известная по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», скончалась в возрасте 39 лет. Об этом сообщает издание The New York Post со ссылкой на источники в местной полиции.

По информации издания, Трахтенберг была найдена у себя дома в 51-этажном элитном жилом комплексе Нью-Йорка. Инсайдеры сообщают, что ее смерть не расследуется полицией как подозрительная.

Известно, что актриса недавно перенесла операцию по пересадке печени, а также публиковала фотографии в социальных сетях, которые тревожили фанатов Мишель. На ней девушка выглядела нездорово и странно — многие поклонники считали, что звезда начала употреблять запрещенные препараты или испытывает проблемы с психическим здоровьем.

Ранее стало известно, что американская актриса Шеннен Доэрти, звезда сериала «Зачарованные», умерла в возрасте 53 лет от рака груди.

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