Тела американского режиссера и его жены с ножевыми ранами опознали

Режиссер Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ.

У обоих рваные ножевые раны. Отмечается, что опознать тела было трудно из-за пожара. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в доме американского режиссера и актера Роба Райнера в воскресенье, 14 декабря, нашли двух мертвых.

Как актер Райнер известен по сериалу «Все в семье», как режиссер — по картинам «Останься со мной», «Когда Гарри встретил Салли», «Несколько хороших парней», «Мизери» и «Пока не сыграл в ящик». Также является одним из создателей кинокомпании Castle Rock Entertainment.

В феврале оскароносного американского актера Джина Хэкмена нашли мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Вместе с 95-летним артистом мертвыми были обнаружены его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, и их собака.