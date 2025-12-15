Реклама

08:47, 15 декабря 2025Культура

Раскрыты подробности жестокого убийства голливудского режиссера Роба Райнера и его жены

People: В убийстве режиссера Роба Райнера и его жены подозревают их сына Ника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

В убийстве голливудского режиссера Роба Райнера и его жены Мишель подозревают их сына Ника. Об этом сообщает журнал People.

Отмечается, что Ник Райнер с подросткового возраста начал употреблять наркотические вещества, а с 15 он постоянно лечился в рехабах.

Ранее сообщалось, что Роб Райнер и его жена Мишель были найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе. У обоих обнаружены рваные ножевые раны. Опознать тела было трудно из-за пожара.

В феврале оскароносного американского актера Джина Хэкмена нашли мертвым в собственном доме в Санта-Фе. Вместе с 95-летним артистом мертвыми были обнаружены его жена, 63-летняя пианистка Бетси Аракава, и их собака.

