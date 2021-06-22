Жители Ялты отказались покидать свои затопленные дома

В Ялте, где 18 июня пролилась месячная норма осадков, и из берегов вышла река Водопадная, жители затопленных домов, в большинстве случаев, не хотят покидать свои дома. Об этом рассказала мэр Ялты Янина Павленко. Ее слова передает ТАСС.

«Люди, к сожалению, в большинстве случаев не хотят покидать свои дома и продолжают оставаться там, несмотря на наши призывы об эвакуации. (...) Конечно, эти здания вызывают опасения», — сказала Павленко.

Также она добавила, что с 23 июня начнет работать комиссия, которая определит пригодность зданий для дальнейшего проживания. В районе Васильевка, где в понедельник 10 домов ушло под воду, сооружена плотина, людей эвакуировали.

Ранее сообщалось о 43 пострадавших в Ялте. Местные власти пообещали выплатить компенсацию. По словам главы администрации города Янины Павленко, всего выделено 57,8 миллиона рублей.

22 и 23 июня в Ялтинском регионе объявили выходными для пострадавших от наводнения.