Путин дал поручение Шойгу после потопа в Крыму

Министерство обороны России окажет содействие в ликвидации последствий подтоплений в Крыму, возникших после сильных ливней. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, соответствующее поручение главе ведомства Сергею Шойгу дал президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС в понедельник, 21 июня.

«Серьезно пострадала Ялта, и сегодня президент дал поручение министру обороны [Сергею] Шойгу, привлечь необходимые силы и средства», — заявил официальный представитель главы государства.

В ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиление северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС. Подтоплены Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11. Также подтоплены 13 отелей, из двух эвакуировали туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Сейчас ведется расчистка территории, восстанавливаются электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте ушла с улиц ближе к вечеру.