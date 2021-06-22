Подсчитана стоимость восстановления дорог Крыма после наводнения

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подсчитал стоимость восстановления дорог и других объектов инфраструктуры республики от последствий наводнения, сообщает РИА Новости.

«Суммарно, по первоначальным прикидкам, на проведение ремонтно-дорожных работ и восстановление инфраструктуры необходимо порядка 5,5 миллиарда рублей», — отметил Кабанов.

В середине июня в нескольких городах Крыма произошло наводнение, ставшее следствием мощного циклона.

В результате стихийного бедствия были подтоплены Керчь и Ялта, пострадали также Феодосия, Ленинский и Кировский районы полуострова. В настоящее время в регионе введен режим ЧС.