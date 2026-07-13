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20:49, 13 июля 2026Путешествия

Россиянка захотела отрезать уши спасшим ее из заключения в Таиланде волонтерам

Российская туристка начала угрожать волонтерам после спасения из заключения в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Российская туристка захотела отрезать уши спасшим ее из заключения в миграционном центре Таиланда волонтерам, она требует вернуть ее обратно в страну Азии. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

54-летняя Левана провела в заключении полгода за нарушение миграционного законодательства. Оказалось, что ее начали вызволять из-за жалоб сокамерниц, с которыми женщина конфликтовала. Одну из них, Ирину, постоянно избивала.

В итоге Леване собрали нужную сумму на авиабилет до Барнаула и купили новую одежду. По словам волонтеров, женщина не отказывалась от помощи, но через три месяца после спасения начала им угрожать. Она жалуется на то, что ее лишили Таиланда против воли. Волонтерам она сообщила, что может подбросить им наркотики, посадить в тюрьму и даже отрезать ухо крышечкой от кофе.

Ранее туроператор неделю пытался вернуть домой загулявшего в Таиланде шахтера из Кузбасса. Кроме того, его в отпуске обокрали две женщины, забрав документы и деньги.

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