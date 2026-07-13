Голый мужчина попытался похитить семилетнюю туристку в парке США

NYP: Голый мужчина попытался похитить у родителей семилетнюю дочь в парке Портленда

Голый мужчина попытался похитить у семьи туристов их семилетнюю дочь в парке Портленда, США. Об этом пишет таблоид New York Post (NYP).

В субботу, 11 июля, в полицию поступило сообщение о человеке, который бегал обнаженным по прибрежному парку Тома Макколла. Кроме того, звонивший заявил, что мужчина схватил за руку маленькую девочку и хотел оттащить ее от родителей.

Стражи правопорядка сразу прибыли на место происшествия и нашли подозреваемого купающимся в реке неподалеку. Нарушителем оказался 31-летний Дэниел Вейси. Его арестовали и поместили в следственный изолятор округа Малтнома.

В полиции рассказали, что ребенок не получил серьезных травм. Парамедики оказали ей помощь на месте. В ходе расследования выяснилось, что злоумышленнику помешала мать девочки, которая держала ее за вторую руку. Затем вмешался отец и очевидцы — они били, шлепали и тянули Вейси, чтобы он отпустил несовершеннолетнюю. Семья приехала в Портленд из другого штата на отдых.

Ранее банда мигрантов в Европе похитила, пленила и насиловала туристку в течение трех дней. Девушку поймали на улице Рима, бросили ее в фургон и отвезли на окраину города.