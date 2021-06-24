В МИД осудили действия Великобритании в ситуации с эсминцем в Черном море

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в ведомстве осудили действия Лондона в ситуации с эсминцем Defender в Черном море. Его слова передает РИА Новости.

«Если коллеги не понимают, что такое границы России, мы можем бомбить», — подчеркнул дипломат. Он отметил, что Москва возмущена позицией Великобритании.

Рябков заключил, что территориальная целостность России неприкосновенна, передает ТАСС. «Нерушимость ее границ — это абсолютный императив, мы будем стоять на страже всего этого как дипломатическими и политическими, так и при необходимости военными средствами», — добавил он.

По словам дипломата, «балансирование на грани столкновения» может привести к тяжелым последствиям для организаторов провокаций против Москвы.

До этого официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Минобороны и посольство Британии во лжи относительно обстоятельств происшествия. «Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите», — подчеркнула она.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в ведомстве опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.