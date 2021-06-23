Захарова обвинила британское Минобороны во лжи

В министерстве иностранных дел России увидели несостыковки в британской версии инцидента с эсминцем Defender в Черном море. Официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале привела три новости об инциденте.

Согласно первой, в британском минобороны назвали дезинформацией заявления о предупредительных выстрелах по судну от российских военных. Вторая новость сообщает, что находившийся на судне журналист «Би-би-си» слышал указанные выстрелы. В третьей новости сказано, что британское посольство в Москве также отрицает факт совершения предупредительной стрельбы.

Захарова обвинила минобороны и посольство Британии во лжи относительно обстоятельств происшествия. По ее словам, в Лондоне утратили манеры. «Хочется посоветовать британским партнерам: в следующий раз захотите "мирно зайти", стучите», — подчеркнула представитель МИД.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

В Великобритании на инцидент отреагировали заявлением о том, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал «мирный проход в территориальных водах Украины». Представители министерства обороны также заверили, что никаких предупредительных выстрелов со стороны российских военных не было.