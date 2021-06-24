В России призвали внести Великобританию в список недружественных стран

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем в Черном море. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мурадова, Соединенное Королевство «уже давно заслужило» включение в список недружественных государств, равно как и все «участники покушения на нашу территориальную целостность». Постпред Крыма считает, что инцидент с эсминцем лишь подтвердил это.

Мурадов также выразил мнение, что Великобритании будет отведена особая роль в создаваемой Украиной антироссийской коалицией государств, которые Киев планирует собрать на международном саммите «Крымская платформа». Постпред подчеркнул, что главной темой мероприятия станет «свобода натовского судоходства в Черном море».

В среду, 23 июня, британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

В Великобритании на инцидент отреагировали заявлением о том, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал «мирный проход в территориальных водах Украины». Представители министерства обороны также заверили, что никаких предупредительных выстрелов со стороны российских военных не было, однако официальный представитель МИД Мария Захарова указала на несостыковки в британской версии инцидента с эсминцем Defender в Черном море.

14 мая правительство России опубликовало список недружественных стран, куда включили только США и Чехию.