МИД Британии опроверг данные о предупредительных выстрелах России по эсминцу

В Министерстве иностранных дел Британии опровергли данные о предупредительных выстрелах России по британскому эсминцу Defender в Черном море. Об этом сообщил глава британского МИД Доминик Рааб, его слова передает Reuters.

Дипломат подчеркнул, что объяснение обстоятельств инцидента со стороны Москвы было «предсказуемо неточным».

До этого Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. В ведомстве также опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

Находившийся на борту судна журналист «Би-би-си» Джонатан Бил рассказал свою версию событий, противоречащую позиции британских властей. По его словам, экипаж корабля слышал предупредительные выстрелы России. «По радио раздавались все более враждебные предупреждения, в том числе одно, в котором говорилось: "Если вы не измените курс, я буду стрелять". Мы слышали выстрелы на расстоянии, но, думается, что они находились за пределами дальности поражения», — заявил Бил. Впоследствии журналист опубликовал видеорепортаж с борта эсминца, который подтвердил его заявления.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.