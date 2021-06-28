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Британские власти отреагировали на утечку документов об эсминце

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Фото: Reuters

Министерство обороны Великобритании в своем Twitter-аккаунте отреагировало на утечку секретных документов об эсминце Defender.

В ведомстве заявили, что британские власти проведут проверку в связи с потерей документов об эсминце, заведшем в российские территориальные воды в Черном море. «Мы крайне серьезно относимся к безопасности и начали расследование. Сотрудник сообщил о потере вовремя», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны добавили, что о случившемся ведомство было проинформировано на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что опубликованные фрагменты секретных документов, в которых раскрывается задача эсминца, прошедшего около Крыма, принадлежали высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании. Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил их за автобусной остановкой в графстве Кент.

В секретных документах сообщаетсы, что проход эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.

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