Оценена возможность военного конфликта после инцидента с британским эсминцем

Посол России в Великобритании Андрей Келин оценил возможность военного конфликта после инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Он сказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам дипломата, в инциденте Британия пошла на военную провокацию.

«Кошмар состоит в том, что политическую позицию пытаются подкрепить военной провокацией, которая действительно может довести нас до серьезного военного инцидента, что, собственно, признал начальник генерального штаба Великобритании буквально вчера вечером», — отметил Келин.

Он также добавил, что не имеет информации, принимал ли решение по проходу эсминца лично британский премьер Борис Джонсон, и призвал не торопиться с принятием решений. «Не очень понимаю, честно говоря, механизм принятия решений, особенно в военно-морской сфере. Я бы с этим не торопился», — заключил посол.

Ранее начальник британского Генштаба Николас Картер рассказал о возможном начале войны из-за инцидента с эсминцем. Он подчеркнул, что любой просчет в такой «игре в кошки-мышки» мог бы привести к полномасштабной войне между Россией и Великобританией.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Москва считает инцидент провокацией, в то время как Лондон настаивает на том, что эсминец совершал мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в Британии опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.