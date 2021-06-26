Российский посол заявил о «нулевом дне» в отношениях с Британией

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил о «нулевом дне» в отношениях Москвы и Лондона. Он сказал об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что... это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться», — высказал мнение российский посол.

Ранее 25 июня представитель МИД России Мария Захарова раскрыла смысл «вранья» властей Великобритании по поводу инцидента с эсминцем. Она в очередной раз заключила, что британские власти просто хотели спровоцировать Россию.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.

Москва считает инцидент провокацией, в то время как Лондон настаивает на том, что эсминец совершал мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в Британии опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.