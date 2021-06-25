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МИД заявил об искажении ситуации с эсминцем со стороны Британии и США

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Сергей Рябков
Сергей Рябков
Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел России заявило об искажении обстоятельств инцидента с эсминцем Defender со стороны властей Великобритании и США. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков, его слова передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Лондон и Вашингтон своими действиями в этой ситуации провоцируют конфликт.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот оставил российские воды.

После этого стало известно о заявлении Министерства обороны Великобритании, в котором говорилось, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины. В ведомстве также отрицали факт предупредительной стрельбы от российской стороны. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби поддержал версию британских властей. В Кремле произошедшее назвали провокацией.

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