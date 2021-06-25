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Борис Джонсон принял решение о проходе британского эсминца в Черном море

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Борис Джонсон
Борис Джонсон
Фото: Daniel Leal-Olivas / Reuters

Решение о проходе эсминца HMS Defender в Черном море было принято премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает The Telegraph.

По информации издания, решение о проходе рядом с Крымом было доведено до командования эсминца за два дня до инцидента. Идея о проходе корабля стала причиной спора между министром иностранных дел Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, который, как сообщает издание, и предложил подобный маршрут.

Глава МИД выразил опасения, что Москва якобы может использовать этот инцидент в свою пользу и предупреждал об этом. «Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру, чтобы он принял решение», — сообщил источник издания.

Ранее Джонсон заявил о законности действий эсминца Defender в Черном море. Политик добавил, что британские военнослужащие легально передвигались в международных водах около Крымского полуострова.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.

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