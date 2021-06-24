Посол России в Лондоне назвал инцидент с британским эсминцем провокацией

Посол России в Лондоне Андрей Келин назвал инцидент с британским эсминцем HMS Defender в Черном море провокацией со стороны Великобритании. Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о преднамеренной и сознательной провокации, проведенной британцами. С какой целью это делалось, я думаю, тоже понятно», — заявил дипломат. Он добавил, что Великобритания подобными действиями отстаивает свою позицию о непризнании Крыма и подчеркнул, что такие вещи «могут привести только к крупному военному инциденту».

По его словам, подобные происшествия возникали и ранее, особенно в тот момент, когда начиналось хотя бы минимальное потепление в отношениях между Россией и Западом. Келин привел в пример случай с британским эсминцем HMS Dragon, который в октябре 2020 года совершал аналогичные действия вблизи Севастополя. Тогда британскому военному атташе было вынесено предупреждение о недопустимости подобных действий, поскольку они нарушают российское законодательство и международное право.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море есть политический компонент — он состоит в провокативной деятельности всех членов НАТО у границ России. По мнению Захаровой, страны НАТО идут на это для того, чтобы укреплять миф о непредсказуемости Москвы.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого Defender покинул российские воды.