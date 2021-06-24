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МИД рассказал о политическом компоненте инцидента с британским эсминцем

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море есть политический компонент — он состоит в провокативной деятельности всех членов НАТО у границ России. Об этом рассказала представитель МИД Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

«Вот это является политическим компонентом: бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России», — заявила дипломат. По мнению Захаровой, страны НАТО идут на это для того, чтобы укреплять миф о непредсказуемости Москвы.

Российское внешнеполитическое ведомство уже выразило протест британскому послу в Москве Деборе Броннерт. Действия британского корабля, который на три километра пересек границу РФ 23 июля, назвали провокационными и опасными. Корабль покинул российскую территорию только после того, как пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М — предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. Российская сторона сочла инцидент нарушением Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, якобы находившийся на борту судна, рассказал свою версию событий. По его словам, экипаж корабля слышал предупредительные выстрелы России. При этом Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом, а Россия не производила предупредительные выстрелы.

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