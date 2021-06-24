МИД предупредил британского посла о последствиях инцидента с эсминцем

Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт из-за инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД предупредили, что в случае повторения подобных провокаций вся ответственность за последствия будет лежать на британской стороне.

Ранее в ведомстве назвали позицию Лондона по ситуации с эсминцем «враньем в лицо».

Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец Defender совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом, а Россия не производила предупредительные выстрелы.

При этом журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, якобы находившийся на борту судна, рассказал свою версию событий. По его словам, экипаж корабля слышал предупредительные выстрелы России. Впоследствии он даже опубликовал видеорепортаж с борта эсминца, который подтвердил его заявления.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.