В Крыму оценили позицию Джонсона по инциденту в Черном море

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал «опасной игрой» позицию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по судоходству в Черном море возле крымских берегов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гемпеля, есть риск, что позиция Джонсона приведет к серьезным конфликтам, которые в будущем будет сложно уладить дипломатическим путем.

«Российская сторона это прекрасно понимает, поэтому не было принято жестких мер наказать нарушителей границ, но так продолжаться долго не может. Жесткий ответ не заставит себя долго ждать в случае повторения провокаций», — уточнил Гемпель.

То, что Великобритания не признает Крым российским, — «это их проблема», добавил Гемпель.

«Призываем пользоваться исключительно дипломатическими доступными методами взаимодействия с Россией и уважать выбор крымчан», — отметил он.

Ранее Джонсон заявил о законности действий эсминца Defender в Черном море. Политик добавил, что британские военнослужащие легально передвигались в международных водах около Крымского полуострова. Он подчеркнул, что Лондон не признает российскую аннексию Крыма, произошедшую в 2014 году.